Blade Runner Origins - jest już okładka pierwszego numeru. Wiemy, o czym opowie komiks

fot. Titan Comics / Entertainment Weekly

Blade Runner Origins to tytuł nadchodzącej serii komisów należącej do franczyzy Blade Runnera. Będzie ona prequelem komiksu Blade Runner 2019 - zobaczymy, co działo się na 10 lat przed wydarzeniami ukazanymi we wspomnianym komiksie. W sieci pojawiła się już okładka pierwszego wydania. Blade Runner Origins da nam całościowy wgląd w świat Blade Runnera.

Wiemy także, czego możemy spodziewać się po fabule serii. W Blade Runner Origins starsza bioinżynier z Tyrell Corp zostanie znaleziona martwa w tajnym laboratorium - wygląda na to, że popełniła samobójstwo przez powieszenie. Detektyw Cal Moreaux zostaje wysłany do sporządzenia raportu. Ma to zrobić szybko, po cichu, i bez szumu. Detektyw zauważa jednak, że cała sprawa nieco śmierdzi, a śmierć bioinżynier nie jest zwykłym samobójstwem. Czy przełomowe badania nad modelem Replikantów przyczyniły się do jej śmierci? Czy zaginięcie prototypu Nexusa również ma związek z całą sprawą?

fot. Titan Comics / Entertainment Weekly

Autorem serii komisów będzie Mike Johnson, który był współtwórcą Blade Runner 2019, a wraz z nim komiks napiszą K. Perkins oraz Mellow Brown. Twórcami ilustracji będzie Fernando Dagnino, a okładek Stanley “Artgerm” Lau, Peach Momoko oraz Robert Hack.

Pierwszy numer Blade Runner Origins ukaże się w USA 24 lutego 2021 roku.