Blade stanie w obronie wampirów? Krwiopijcy ucieszą się z śmierci Najwyższego Maga

Boss Logic/Marvel

Serwis Comic Book Resources opublikował na swojej stronie okładkę i pierwsze szczegóły zeszytu Death of Doctor Strange: Blade #1, jednego z tie-inów nadchodzącego wielkimi krokami wydarzenia Śmierć Doktora Strange'a. Z oficjalnego opisu fabuły wynika, że łowca wampirów stanie przed trudnym wyborem: bronić krwiopijców czy doprowadzić do upadku całej rasy? Co więcej, wampiry będą cieszyć się z faktu, że Najwyższy Mag nie żyje.

Tak prezentuje się zarys historii:

Dawno temu Doktor Strange za pomocą jednego tylko zaklęcia zniszczył wszystkie wampiry na świecie - w tym Drakulę. Teraz, po śmierci Najwyższego Maga, kierowana przez Drakulę Nacja Wampirów zacznie celebrować to wydarzenie. Nie będzie to zbytnio odpowiadać przyjacielowi Strange'a i nowemu szeryfowi miasta wampirów, Blade'owi. Co stanie się jednak wówczas, gdy najeźdźcy z innego wymiaru dokonają inwazji na terytorium wampirów, przynosząc wielkie zagrożenie dla krwiopijców? Czy Blade spełni swój obowiązek i stanie w ich obronie? A może przyczyni się do zniszczenia całej rasy?

Oto okładka, której autorem jest Boss Logic:

Death of Doctor Strange: Blade #1 - okładka

Zeszyt Death of Doctor Strange: Blade #1 ukaże się w USA w grudniu. Na rynek trafią również inne tie-iny eventu, w tym te poświęcone Spider-Manowi (jego tytuł niebawem przejmie Ben Reilly) i koreańskiej superbohaterce o przydomku White Fox.