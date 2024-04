Blair Witch Project – nowy film z serii zapowiedziany. Lionsgate kontynuuje współpracę z Blumhouse

fot. Lionsgate

Lionsgate podczas swojego panelu na CinemaCon ogłosiło produkcję nowej części Blair Witch Project. Film powstanie w ramach nowej umowy wytwórni z Blumhouse, z którą Lionsgate miało okazję współpracować przy tegorocznym horrorze Urojenie. Będzie to pierwszy film w ramach wieloletniego kontraktu między firmami.

Blair Witch Project - powstaje nowa część serii

O nowym Blair Witch Project niewiele wiemy, poza tym, że produkcja jest na wczesnym etapie, a jego producentami będą Jason Blum oraz Roy Lee, który miała okazję pracować przy Blair Witch z 2016 roku.

Adam Fogelson, prezes Lionsgate Motion Picture Group, podczas prezentacji wychwalał współpracę z Blumhouse:

Nie ma nikogo lepszego w tym gatunku niż zespół Blumhouse. Jesteśmy podekscytowani rozpoczęciem tej współpracy od nowej wizji Blair Witch, która ponownie przedstawi tę klasykę horroru nowemu pokoleniu. Nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni ze współpracy z nimi nad tym i innymi projektami, które z niecierpliwością czekają na ujawnienie.

Na scenie pojawił się również Jason Blum, który podekscytowany jest możliwością zrobienia kolejnej części Blair Witch:

Jestem wielkim wielbicielem The Blair Witch Project, który wprowadził ideę horroru found footage do mainstreamowej publiczności i stał się prawdziwym fenomenem kulturowym. Nie sądzę, że powstałoby Paranormal Activity, gdyby najpierw nie pojawił się Blair Witch, więc wydaje mi się, że to naprawdę wyjątkowa okazja i nie mogę się doczekać, dokąd nas to zaprowadzi.