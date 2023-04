fot. IMDb

Randal Kleiser, reżyser Błękitnej laguny, chce porozmawiać z Brooke Shields na temat jej zarzutów pod jego adresem. Artystka nie jest jednak zainteresowana. O co chodzi?

Aktorka w wieku 14 lat zagrała w filmie Błękitna laguna. Jak donosi BuzzFeed.News, później w dokumencie Ślicznotka: Historia Brooke Shields na Hulu przyznała, że jako dorosła kobieta zrozumiała, że reżyser w swojej strategii marketingowej chciał przedstawić nieletnią aktorkę jako "eye candy" dla męskiego widza. Dodała, że Randal Kleiser próbował także wykorzystać jej seksualne przebudzenie, "przemianę z dziecka w kobietę", podczas kręcenia.

Randal Kleiser próbuje skontaktować się z Brooke Shields

Brooke Shields podczas promocji filmu Ślicznotka: Historia Brooke Shields w programie The Drew Barrymore Show wyznała, że Randal Kleiser próbował się z nią skontaktować w sprawie oskarżeń o Błękitną lagunę.

Widziałam jego imię na moim telefonie i nie wiedziałam, co powinnam zrobić. Postanowiłam, że pozwolę mu się nagrać na poczcie głosowej, by sprawdzić, w jakim tonie się do mnie odezwie. Chce ze mną porozmawiać, ale nie wiem, czy ja tego chcę. Nie mam ochoty znowu o tym wspominać i nie o to tu chodzi.

Dodała, że nigdy tak naprawdę nie chodziło o nią; czasem było przyjemnie, ale tak naprawdę zawsze była jedynie pionkiem i towarem.

Brooke Shields - nie tylko Błękitna laguna

Warto wspomnieć, że aktorka wypowiadała się także negatywnie o współpracy z reżyserem Franco Zeffirelli przy Endless Love. Wyznała, że nie czuła się bezpiecznie na planie, a po zakończeniu zdjęć myślała o sobie jak o wołu roboczym: zapłacili jej, zrobiła co miała, sprzedali to, wszyscy byli szczęśliwi, dokonali transakcji.