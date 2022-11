Blight: Survival połączy akcję, horror i elementy roguelite. Zwiastun przedstawia walkę z zombie w średniowieczu

fot. Haenir Studio

W sieci pojawił się debiutancki zwiastun gry zatytułowanej Blight: Survival i tworzonej przez Haenir Studio. Będzie to ciekawa mieszanka gatunkowa, bo znajdą się w niej elementy akcji, przetrwania i horroru, a nawet roguelite.

Produkcja zabierze graczy do XIV wieku i przedstawi alternatywną historię, w której świat zmaga się z plagą nieumarłych. Rozgrywka stawiać będzie na kooperację: czteroosobowe grupy staną do walki z licznymi przeciwnikami i wykorzystają w tym celu zróżnicowane bronie i pancerze, które będzie można dostosować do własnych oczekiwań i preferowanego stylu gry. W zwiastunie uwagę przyciąga także dopracowana oprawa oraz animacje. Zobaczcie sami.

Niestety Blight: Survival nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Na karcie Steam widnieje informacja, że tytuł ten będzie "wkrótce dostępny", tak więc zainteresowanym nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dalsze informacje.

Blight: Survival