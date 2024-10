Bloober Team świętuje 16. urodziny! Twórcy Medium i Silent Hill 2 Remake opublikowali wyjątkową grafikę

fot. Bloober Team

W październiku tego roku polskie studio Bloober Team obchodzi swoje 16. urodziny. Nie da się ukryć, że przeszli oni bardzo długą drogę, rozpoczynając swoją przygodę od niewielkiego pokoju w Krakowie, by po latach stworzyć remake Silent Hill 2, a więc jednego z najbardziej rozpoznawalnych survival horrorów w historii.

Z okazji urodzin wystartowała okolicznościowa strona, na której możecie zapoznać się z linią czasu oraz ciekawymi statystykami dotyczącymi działalności Bloober Team. Opublikowano też dwie grafiki: rocznicową, przygotowaną przez Mateusza Lenarta, a także artwork z Silent Hill 2 Remake. Możecie zobaczyć je w poniższej galerii.

Bloober Team - grafika urodzinowa

Do sieci trafił też niewielki fragment ścieżki dźwiękowej z nowej gry studia, nadchodzącego Cronos: The New Dawn. Mowa konkretnie o motywie przewodnim "Traveler" oraz utworze "The Collective". Oba zostały skomponowane przez Arkadiusza Reikowskiego.