Blood Meridian - Oscarowy scenarzysta dołącza do projektu. Co wiadomo o adaptacji?

Powstaje adaptacja popularnej książki Cormaca McCarthy'ego o tytule Blood Meridian. Na stołku reżysera zasiada John Hillcoat, a do napisania scenariusza oddelegowano docenionego w świecie filmu Johna Logana, który na swoim koncie ma pracę przy takich produkcjach jak Gladiator, Aviator, Skyfall, Spectre czy nowy film biograficzny o Michaelu Jacksonie, a także nominacje do trzech Oscarów. Adaptacja mogła powstać już w 2016 roku i był w nią zaangażowany James Franco i Russell Crowe, ale pomysł upadł z powodu problemów z prawami do książki. John Francis McCarthy, syn autora książki, tak o tym powiedział:

To niezwykle ekscytujące mieć Johna Logana na pokładzie. To bardzo podnosi na duchu. Pasuje do długiej listy dobrych informacji, które dotyczą czegoś, co na początku było przerażającym przedsięwzięciem.

Tak odpowiadał John Logan:

Blood Meridian to jedna z moich ulubionych powieści od chwili przeczytania jej w 1985 roku. To dumna, piękna i bezkompromisowa lektura i jestem podekscytowany tym, że mogę pomóc z przeniesieniem mrocznego arcydzieła Cormaca McCarthy'ego na ekran.

Blood Meridian - o czym?

Blood Meridian jest osadzone w okresie konfliktu pomiędzy Texasem a Meksykiem w latach 50. XIX wieku. Fabuła śledzi poczynania Kida, czternastolatka z Tennessee, który przemierza ten brutalny i wstrząsający krajobraz nowej ery.