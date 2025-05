Ile odcinków serialu Latarnie już nakręcono? Pierwsza teoria odnośnie fabuły

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. DC

Jason Ritter jest obecnie zaangażowany w zdjęcia do serialu Latarnie należącego do DCU. Produkcja powstaje dla HBO i ma być przyziemna, ale łączyć też w sobie elementy typowego science fiction. Aktor w rozmowie z Forbesem zdradził ile odcinków już nakręcono.

Jason Ritter powiedział:

Nakręciliśmy już cztery odcinki i zaraz zaczynamy pracę nad trzecim i czwartym. Kręcimy trochę niechronologicznie. Skaczemy w historii w przód i tył, ale jest naprawdę fajnie, a serial jest bardzo dobrze napisany i zabawny. Ja tylko próbuję się dopasować do tego świata i wnieść do niego trochę głupkowatości.

Latarnie ma zaplanowane osiem odcinków w ramach pierwszego sezonu, co oznacza, że produkcja jest już w połowie zdjęć. Fani zaś spekulują na temat roli Rittera. Wcieli się on prawdopodobnie w Williama Macona Jr., który opisywany jest jako szarmancki i dobrze wyglądający facet, który robi to, co każe mu ojciec. Ma on też bardzo wrażliwe ego i jest gwiazdą małego miasteczka, które wiele dla niego znaczy. Żeruje w ten sposób na reputacji własnej rodziny.

Wedle krążących po Internecie teorii: Macon Jr. lub jego ojciec William Macon Sr. (Garret Dillahunt) może przeistoczyć się w złowieszczego Black Hand z komiksów, heralda Nekrona i ucieleśnienie śmierci.

