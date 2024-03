Michael - czy film wybieli Króla Popu? Scenariusz został nazwany "obłudnym"

fot. Kevin Mazur/Lionsgate

Michael to przygotowywany film biograficzny, który ma opowiedzieć o życiu Króla Popu. W tytułową rolę ma się wcielić Jaafar Jackson, który jest bratankiem popularnego, nieżyjącego już piosenkarza. Produkcję wyreżyseruje Antoine Fuqua, który znany jest z takich filmów jak Do utraty sił czy Dzień próby.

Michael zapowiadany jest jako produkcja, która w wierny i realistyczny sposób opowie o Jacksonie. Wielu krytyków jego postaci, którzy oskarżają go o wykorzystywanie seksualne małoletnich chłopców w jego luksusowej rezydencji, o co został oskarżony jeszcze za życia, nie jest przekonanych do tych słów. Michael Jackson za każdym razem zaprzeczał oskarżeniom, a po jego śmierci rodzina również przyjęła postawę obronną. Zauważa się, że przy produkcji tego filmu wpływ rodziny i osób powiązanych z artystą jest znacznie większy niż zazwyczaj. Studia filmowe muszą bowiem płacić za prawa do muzyki i wykorzystywania wizerunku, ale w przypadku Michaela sprawy poszły dalej. W Jacksona wciela się jego bratanek, a prawnik piosenkarza, John Branca, jest producentem wykonawczym. Mówi się również, że każdego dnia na planie prac dogląda przynajmniej jedna osoby z rodziny Michaela Jacksona.

Graham King, producent filmu stwierdził, że:

Podszedłem do tego projektu z otwartą głową po latach zdobywania wiedzy na temat życia i pracy Michaela Jacksona - od jego artyzmu, przez publiczne i prywatne problemy, aż do prac humanitarnych. [...] Życie Michaela było skomplikowane. Jako filmowiec chcę humanizować, a nie wybielać i zaprezentować najbardziej ujmującą, szczerą i pozbawioną innych wpływów historię jaką można ująć w jednym filmie, żeby to publiczność mogła zdecydować, co poczuje na ten temat.

Słowa Kinga zostały podważone przez Dana Reeda, reżysera filmu dokumentalnego z 2019 roku pod tytułem Leaving Neverland, który krytycznie spojrzał w swoim dziele na postać Jacksona i przedstawił sylwetki dwóch chłopców, teraz już dorosłych Wade'a Robsona i Jamesa Safechucka, którzy oskarżają Króla Popu o wykorzystanie seksualne, gdy mieli kolejno 7 i 10 lat. Reed miał okazję przeczytać jedną z wersji scenariusza do Michaela, którą nazwał "obłudną".

Jackson w filmie jedynie przejmuje się losem dzieci chorych na raka, tańczy z małą dziewczynką na wózku inwalidzkim czy przykrywa do snu wielu młodych chłopców, najprawdopodobniej z rodziny. Mam wrażenie, że twórcy filmu zostali zamknięci w jednym pokoju z Johnem Brancą i on im powiedział, co mieli napisać.

Safechuck i Robson pozwali firmy Jacksona w 2013 i 2014 roku i dopiero w 2023 roku sąd uznał, że wymagana jest rozprawa. Jej termin jest jednak odwlekany w czasie ze strony oskarżonego, co zapewne ma związek z zaplanowaną na 2025 rok premierą Michaela. Huczna rozprawa sądowa mogłaby znacznie wpłynąć na sprzedaż biletów, a budżet 155 milionów dolarów sprawia, że film nie może sobie pozwolić na straty finansowe z takich powodów.

Michael - o czym jest?

Film ma przedstawić widzom fascynujący i szczery portret Michaela Jacksona, jednocześnie jako wielkiego artysty, ale również skomplikowanego człowieka. Produkcja przedstawi jego triumfy i tragedie – zarówno od ludzkiej strony i osobistych zmagań po jego geniusz twórczy, który wydał na świat wiele hitów, które słuchane są do dzisiaj.

Reżyserem jest Antoine Fuqua. W obsadzie poza Jaafarem Jacksonem znaleźli się Colman Domingo (Joe Jackson), Nia Long (Katherine Jackson), Juliano Krue Valdi (młody Michael Jackson) oraz Miles Teller (prawnik John Branca).

Michael zadebiutuje na ekranach kin 18 kwietnia 2025 roku.