Bloodborne może trafić na PC i PS5

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pewne gry znane z konsol Sony trafiły lub trafią wkrótce na PC. Mowa m.in. o Death Stranding, Horizon: Zero Dawn czy Detroit: Become Human. Najnowsze, nieoficjalne informacje z kanału PC Gaming Inquisition sugerują zaś, że kolejną taką produkcją ma być znakomite, ale przy tym też i bardzo wymagające Bloodborne. Co ciekawe, pecetowa wersja ma być... portem rzekomo nadchodzącego wydania gry na PlayStation 5.

Tytuł ten ma opracowywać ekipa z Bluepoint Games we współpracy z naszym rodzimym studiem QLOC. Amerykanie mają pracować nad wydaniem gry na PS5 z kolei Polacy mają przekuć efekt tej pracy w port pod PC.

Bloodborne na rynku ukazało się w 2015 roku i z miejsca ogłoszone zostało rewelacyjnym tytułem. Produkcja zebrała świetne oceny w branżowych mediach (patrz nasza recenzja gry) i niektórzy z miłą chęcią wróciliby do niej raz jeszcze, lecz tym razem na nowych platformach i w usprawnionej oprawie.