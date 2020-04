Bloodshot online - film dostępny po polsku legalnie w sieci

Bloodshot jest dostępny online! W jakiej platformie VOD? Prawa do kinowego filmu zakupiło Rakuten, w której trzeba zapłacić 47,99 złotych za kupno. W opisie na platformie czytamy, że jest dostępny polski lektor oraz polskie napisy.

Przypomnijmy, że Bloodshot to film oparty na komiksach wydawnictwa Valiant Comics, który miał pojawić się w kinach w marcu 2020 roku. Udało się wprowadzić go na ekrany kin w kilku krajach, ale chwilę później zostały one zamknięcie w większości miejsc na świecie. Dlatego trafia on bezpośrednio na rynek VOD. W USA premiera była pod koniec marca 2020 roku.

Jest to pierwszy amerykański kinowy film z tego okresu, który legalnie pojawił się online w Polsce. Przypomnijmy, że główną rolę gra Vin Diesel. Czy warto obejrzeć? Przeczytaj recenzję Bloodshota.

Bloodshot - zwiastun