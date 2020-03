Bloodshot - zobaczcie pierwsze 9 minut filmu

W związku z epidemią koronawirusa kilka filmów, które miały mieć premierę kinową w marcu trafiło do serwisów VOD. Jednym z nich jest ekranizacja komiksu Bloodshot. Sony Pictures postanowiło za darmo podzielić się z widzami w sieci pierwszymi 9 minutami widowiska. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Film to opowieść o Rayu Garrisonie, żołnierzu, którzy został zabity podczas akcji. Korporacja RST wskrzesiła go do bycia superbohaterem znanym jako Bloodshot. Mając nanontechnologię w żyłach, jest nie do powstrzymania. Jest silniejszy niż zwykły człowiek oraz momentalnie się leczy, ale by kontrolować jego ciało, korporacja wyczyściła jego umysł ze wspomnień. Ray nie wie, co jest prawdziwe, a co nie, ale chce się tego dowiedzieć. W obsadzie znajdują się Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Guy Pearce, Sam Heughan oraz Toby Kebbell. Za kamerą stoi Dave Wilson.