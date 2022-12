Blue Protocol to gra akcji F2P, która wygląda jak grywalne anime

fot. Amazon Games

Blue Protocol to gra F2P, którą zapowiedziano podczas The Game Awards 2022. Produkcja tworzona jest przez Bandai Namco Online, a jej wydaniem zajmie się Amazon Games. Przeniesie ona graczy na planetę Regnas, świat znajdujący się na skraju zniszczenia po wielu latach konfliktach i nadużywaniu technologii.

Będzie to trzecioosobowa gra akcji, a z całą historią będzie można zapoznać się solo lub wraz z innymi osobami. Do dyspozycji grających oddanych zostanie pięć unikalnych klas postaci: Blade Warden, Twin Striker, Strider, Spell Weaver oraz Foe Breaker. Uwagę przyciąga również oprawa graficzna i dobrze podsumowują ją słowa Christopha Hartmanna, wiceprezesa Amazon Games, który stwierdził, że wygląda to jak "anime powołane do życia".

Blue Protocol zadebiutuje w drugiej połowie 2023 roku na PC oraz konsolach Xbox Series S/X i PlayStation 5. Zamknięta beta na pecetach ma zaś wystartować już na początku przyszłego roku.