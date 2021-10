Bluepoint Games dołącza do PlayStation Studios! Sony poinformowało o przejęciu

SIE

Kolejne znane i cenione studio zostało przejęte przez Sony. Tym razem do grona PlayStation Studios dołączyła ekipa Bluepoint Games, kojarzona przede wszystkim z odświeżaniem klasycznych produkcji. Amerykanie mają na swoim koncie między innymi remastery serii God of War czy Metal Gear Solid, ale zasłynęli przede wszystkim z dwóch fantastycznych remaków. Mowa oczywiście o Shadow of the Colossus z 2018 roku i Demon’s Souls, świetnie ocenianym tytule startowym konsoli PS5. Co ciekawe nie jest to informacja zupełnie nowa, bo pojawiła się na profilu PlayStation Japan już kilka miesięcy temu. Prawdopodobnie wtedy był to falstart, bo niedługo później ją usunięto.

https://twitter.com/hermenhulst/status/1443591736832364549

Na ten moment nie wiemy niemal niczego o kolejnym projekcie Bluepoint Games. Ma być to jednak nowa produkcja, a nie jeszcze jeden remaster lub remake. Niestety twórcy nie są jeszcze gotowi, by tę grę ujawnić i na szczegóły musimy poczekać.

Pracujemy nad naszym własnym projektem. Nie możemy powiedzieć co to jest, ale jest to dla nas kolejny krok w rozwoju – powiedział Marco Thrush, prezes Bluepoint Games w rozmowie dla serwisu IGN

Szef studia dodaje też, że są oni zadowoleni z dołączenia do PlayStation Studios, bo w ten sposób zyskują wsparcie, ale nie tracą swojej tożsamości.

Kochaliśmy pracę z PlayStation przez te wszystkie lata. Naprawdę nie ma nikogo, z kim wolelibyśmy pracować, więc zaczęliśmy z nimi rozmawiać i udało się. Teraz nasza przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Tak jak mówił Hermen [Hermen Hulst, szef PlayStation Studios - przyp. red.], przed nami jest wiele możliwości. Mamy wsparcie Sony. Nie musimy rozwijać się i stać się gigantycznym studiem. Mamy wiele pomocnych dłoni po stronie Sony, które mogą wypełnić luki, a my zachowamy naszą tożsamość.