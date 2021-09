eFootball 2022 zadebiutowało. Nowa odsłona serii mocno rozczarowała graczy

fot. Konami

Na PC i konsolach zadebiutowała już gra eFootball 2022, czyli kolejna odsłona popularnej serii Pro Evolution Soccer. Tym razem jest ona nietypowa i to nie tylko ze względu na tytuł. Twórcy zdecydowali się bowiem na udostępnienie tej produkcji w ramach modelu free to play, co oznacza, że wszyscy zainteresowani mogą rozpocząć zabawę bez jakichkolwiek opłat. Jest to jednak chyba jedna z niewielu zalet gry, bo zbiera ona fatalne oceny.

Dobrym wyznacznikiem są opinie na Steam, które są przytłaczająco negatywne. Tylko 9% z niemal 5000 graczy, którzy zdecydowali się ocenić ten tytuł, ma na jego temat pozytywne zdanie. Cała reszta krytykuje eFootball 2022 za fatalną oprawę, toporną rozgrywkę i mnóstwo irytujących błędów.

Równie kiepskie opinie można znaleźć pod premierowym zwiastunem. Gracze nie szczędzą gorzkich słów.

Konami, to powód do wstydu. Gra jest marna, absolutnie fatalna, pod każdym względem.

Nie wierzę, że czekaliśmy na to ponad rok.

Wypuściliście grę, która jest ledwie w becie i jesteście z tego dumni? To nie nadaje się nawet na demo.