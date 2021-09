W New World nie zagracie Jeffem Bezosem. Twórcy wprowadzili nietypową cenzurę

Amazon

New World, czyli MMORPG od Amazon Games, zadebiutowało 28 września na pecetach. Oczywiście, jak to zwykle bywa w przypadku debiutu głośnych, nastawionych na rozgrywkę w sieci produkcji, tak i tym razem nie obyło się bez poważnych problemów. Gracze narzekają na naprawdę długie, wielogodzinne kolejki, które są niezbędne, by dostać się na serwery. To właśnie przede wszystkim z tego względu gra ma na Steam jedynie 48% pozytywnych recenzji. Nie jest to jednak jedynym, z czego tytuł ten zasłynął w ostatnim czasie. Twórcy zdecydowali się bowiem na wprowadzenie nietypowej cenzury...

Okazuje się, że w grze nie można nazwać swojej postaci imieniem i nazwiskiem Jeffa Bezosa, czyli założyciela firmy Amazon. O sprawie poinformował m.in. redaktor serwisu PC Gamer, który dodaje, że blokady nie da się obejść, decydując się na różne wariacje w stylu "JeffB", "Bez0s" czy "Be Zos". Zakazanym słowem jest też... "Amazon". Twórcy nie skomentowali całej sytuacji, choć można domyślać się, dlaczego zdecydowano się na takie kroki.

Co ciekawe, na Reddicie można zobaczyć, że komuś udało się nazwać swojego bohatera JeffrieBezos. Trudno powiedzieć, dlaczego takie imię akurat przeszło przez mechanizm cenzury.