Jason Blum wchodzi w branżę gier! Nowo powstałe Games zapowiada... aż 6 klimatycznych horrorów

fot. Blumhouse Games

Reklama

Na tegorocznym Summer Game Fest nie brakowało pewnych niespodzianek, w tym jednej z pogranicza branży filmów i gier. W pewnym momencie prowadzący Geoff Keighley zaprosił na scenę Jasona Bluma, amerykańskiego reżysera i zarazem założyciela oraz prezesa wytwórni Blumhouse Productions. Poinformował on o swoim wejściu na rynek gier wideo i utworzeniu Blumhouse Games.

Już teraz zapowiedziano aż sześć ciekawie zapowiadających się produkcji od deweloperów indie. Wszystkie z nich są horrorami, ale każda z nich stawia na zupełnie inny klimat. Ujawnione tytuły to Sleep Awake, Crisol: Theater of Idols, Grave Seasons, The Simulation oraz Fear the Spotlight, które trafi na rynek jeszcze w tym roku. Oprócz tego zapowiedziano też tajemniczy Project C, nad którym pracują Sam Barlow oraz Brandon Cronenberg.

Blumhouse Games - zwiastun nadchodzących gier