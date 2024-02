Bob Odenkirk znów w filmie akcji scenarzysty Johna Wicka

fot. materiały prasowe

Bob Odenkirk najbardziej był doceniany za Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, ale to nie zmieniło się, gdy w Nikt przeszedł do kina akcji. Teraz zagra główną rolę w filmie według scenariusza Dereka Kolstada, czyli osoby, która pisała Nikt oraz serię John Wick. Za kamerą stanie Ben Wheatley (Meg 2).

Normal - o czym jest film?

Historia skupia się na Ulyssesie (Odenkirk), który dostaje tymczasową posadę szeryfa w sennym miasteczku Normal. Po tym, gdy jego poprzednik niespodziewanie umarł. Gdy lokalny bank zostaje obrabowany przez parę spoza miasta, Ulysses pojawia się na miejscu przestępstwa, by odkryć, że to miasteczko skrywa więcej mrocznych tajemnic, niż na pierwszy rzut oka widać. Wszyscy w tym siedzą, nawet ksiądz czy barman. Ulysses, który wciąż ucieka przed demonami przeszłości, musi odkryć w pełni kryminalną konspirację.

Marc Provissiero (Nobody, No Hard Feelings), Odenkirk oraz Kolstad pełnią rolę producentów. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace na planie i jaka jest potencjalna data premiery.

Przypomnijmy, że wciąż w fazie przygotowań jest Nikt 2.