Nikt 2 ze słabszym wynikiem finansowym niż oczekiwano [BOX OFFICE]

fot. materiały prasowe

Reklama

Producenci filmu Nikt 2 z 87North oraz Lionsgate po cichu liczyli, że z tym akcyjniakiem powtórzą sukces Johna Wicka 2. Pierwsza część historii Wicka stała się fenomenem dopiero na DVD, Blu-ray i VOD, stając się prawdziwym hitem, co przełożyło się na wielki sukces Johna Wicka 2. Nikt osiągnął dobre wyniki w kinach w 2021 roku, ale w czasach pandemii był hitem na streamingu, więc liczono na podobny scenariusz, jednak się przeliczono. Film osiągnął w Ameryce Północnej 9,2 mln dolarów i zajął dopiero trzecią lokatę. Jest to wynik mniejszy, niż szacowano. Natomiast na świecie zebrał 4,9 mln dolarów.

Sumując, Nikt 2 ma na koncie 14,1 mln dolarów przy budżecie 25 mln dolarów. Nie jest to zły wynik i przy tak niskich kosztach ostatecznie film powinien coś zarobić. Oczekiwania jednak były większe wobec tego filmu. Dobre oceny widzów i krytyków mogą zagwarantować niższe spadki frekwencji.

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – powróci ktoś więcej niż Gandalf. Potwierdzono hobbita

Box Office – wyniki filmów

Oto zestawienie pozostałych najważniejszych tytułów z weekendu. Wyniki finansowe podane w skali globalnej, czyli z całego świata.