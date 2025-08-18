Reklama
Nikt 2 ze słabszym wynikiem finansowym niż oczekiwano [BOX OFFICE]

Film akcji Nikt 2 był główną premierą weekendu w kinach na całym świecie. Oczekiwano o wiele lepszych wyników finansowych po sukcesie pierwszej części na streamingu, ale coś nie wyszło. Pomimo tego nie ma mowy o klapie finansowej.
Nikt 2 fot. materiały prasowe
Producenci filmu Nikt 2 z 87North oraz Lionsgate po cichu liczyli, że z tym akcyjniakiem powtórzą sukces Johna Wicka 2. Pierwsza część historii Wicka stała się fenomenem dopiero na DVD, Blu-ray i VOD, stając się prawdziwym hitem, co przełożyło się na wielki sukces Johna Wicka 2. Nikt osiągnął dobre wyniki w kinach w 2021 roku, ale w czasach pandemii był hitem na streamingu, więc liczono na podobny scenariusz, jednak się przeliczono. Film osiągnął w Ameryce Północnej 9,2 mln dolarów i zajął dopiero trzecią lokatę. Jest to wynik mniejszy, niż szacowano. Natomiast na świecie zebrał 4,9 mln dolarów.

Sumując, Nikt 2 ma na koncie 14,1 mln dolarów przy budżecie 25 mln dolarów. Nie jest to zły wynik i przy tak niskich kosztach ostatecznie film powinien coś zarobić. Oczekiwania jednak były większe wobec tego filmu. Dobre oceny widzów i krytyków mogą zagwarantować niższe spadki frekwencji.

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – powróci ktoś więcej niż Gandalf. Potwierdzono hobbita

Box Office – wyniki filmów

Oto zestawienie pozostałych najważniejszych tytułów z weekendu. Wyniki finansowe podane w skali globalnej, czyli z całego świata.

  • Zniknięcia – 148,8 mln dolarów przy budżecie 38 mln dolarów.
  • Zakręcony piątek 2 – 86,3 mln dolarów przy budżecie 42 mln dolarów.
  • Fantastyczna 4 – 468,7 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.
  • Superman – 594,5 mln dolarów przy budżecie 225 mln dolarów. Pomimo premiery w VOD w USA spadek zainteresowania w kinach był rekordowo minimalny.
  • Naga broń – 72,8 mln dolarów przy budżecie 42 mln dolarów.
  • Jurassic World: Odrodzenie – 828,6 mln dolarów przy budżecie 225 mln dolarów.
  • F1 – 590 mln dolarów przy budżecie 300 mln dolarów.

Źródło: deadline.com

