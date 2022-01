Bob Saget nie żyje. Ikona komedii i gwiazda Pełnej chaty miała 65 lat

fot. materiały prasowe

Bob Saget nie żyje. Nagłą i nieoczekiwaną śmierć potwierdziła jego rodzina w oświadczeniu prasowym. Czytamy w informacji mediów, że biuro szeryfa z hrabstwa Orange zostało wezwane do hotelu Ritz-Carlton Orlando w sprawie nieprzytomnego, niereagującego mężczyzny, który potem został zidentyfikowany jako Bob Saget. Według detektywów nie było śladu użycia narkotyków ani śladów uczestnictwa osób trzecich. Przyczyna śmierci aktora nie została ujawniona.

https://twitter.com/OrangeCoSheriff/status/1480340290917609473

Saget wciąż był aktywnym komikiem. Był w trakcie trasy ze swoim stand upem, która miała trwać do czerwca 2022 roku. Swojego statnio tweeta opublikował 9 stycznia 2022 roku po występie w Palm Valley.

https://twitter.com/bobsaget/status/1480097652851286017

Bob Saget najbardziej znany był z roli Danny'ego Tannera, którą grał w latach 1987-1995 w kultowym sitcomie Pełna chata. Potem powrócił po latach w kontynuacji zatytułowanej Pełniejsza chata, która była emitowana na Netflixie przez pięć sezonów. Na małym ekranie widzieliśmy go też w serialach Raising Dad, Ekipa czy Strange Days. Wielu fanów hitu Jak poznałem waszą matkę pamięta, że był on głosem starszego Teda Mosby'ego.

W 2014 roku wydał album komediowy That's What I'm Talkin About, który był nominowany do nagrody Grammy. Był też członkiem fundacji, która zbierała fundusze na walkę z chorobą autoimmunologiczną. Zaczął być aktywny w tym aspekcie po tym, gdy w 1993 roku na taką chorobę zmarła jego siostra.

Świat żegna Boba Sageta

Wszyscy są w szoku z powodu nagłej śmierci aktora. Wspominają i żegnają go w mediach społecznościowych. Tam też najwięcej emocji jest we wpisach Johna Stamosa,Candace Cameron Bure i Dave'a Couliera z Pełnej chaty. Wszyscy reagujący podkreślają to, co mówiło się o Sagecie od lat: nie było bardziej miłego człowieka w Hollywood.

