Boba Fett powraca w komiksie. Czy to może mieć związek z The Mandalorian?

Boba Fett to kultowa postać, którą widzowie polubili za jego tajemniczość. Widzieliśmy go w Oryginalnej Trylogii, gdzie też "rzekomo" zginął wpadając do jamy Sarlacca w Powrocie Jedi. Ostatnie spekulacje o The Mandalorian sugerowały, że jednak może on przeżyć i powrócić w aktorskiej wersji. Oliwy do ognia dolewa nagłe ogłoszenie nowego komiksu Marvela niedługo po emisji odcinka. Wydaje mi się, że to może być połączone i coś zdecydowanie jest na rzeczy.

Komiksu jest zatytułowany Bounty Hunters (czyli Łowcy nagród). Bohaterami będą Boba Fett, Bossk oraz Beilert Valance (cyborg stworzony w komiksach z lat 70). Valance będzie szukać zemsty na swoim mentorze Nakano Lashu, ale nie on jedyny na niego poluje, bo jest on również celem Bosska i Fetta. Fabuła rozgrywa się w trakcie wydarzeń z Oryginalnej Trylogii, gdy Rebelia walczy z Imperium. Historia skupia się jednak na mrocznych zakamarkach uniwersum. Twórca obiecuje spojrzenie na świąt przestępczy na czele z kartelem Huttów.

Ethan Sacks jest autorem scenariusza a Paolo Villanelli odpowiada za rysunki. Premiera komiksu w marcu 2020 roku w USA. Zobaczcie okładki autorstwa Lee Bermejo.

