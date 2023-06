Boba Fett od Jamesa Mangolda? Taki projekt jednak był w planach - jest potwierdzenie

fot. materiały prasowe

W obszernym artykule The Hollywood Reporter reżyser i scenarzysta James Mangold potwierdził, że pracował nad filmem, którego bohaterem miał być Boba Fett. Żadnych dodatkowych szczegółów nie ujawnił, ale to po raz kolejny stawia w złym świecie szefową Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Ona w 2021 roku powiedziała, że przed serialem Księga Boby Fetta nie pracowano nad żadnym projektem o tej postaci. To samo było niedawno, gdy powiedziała, że Kevin Feige nie pracował nad swoimi Gwiezdnymi Wojny, a chwilę później potwierdzono, że jednak to robił.

Gwiezdne Wojny - Boba Fett w kinie

Przypomnijmy, że ogłoszenie filmu nastąpiło w 2018 roku poprzez The Hollywood Reporter. Wówczas dziennikarze, powołując się na swoje źródła, donosili, że Mangold wyreżyseruje na podstawie swojego scenariusza, który napisze wspólnie z Simonem Kinbergiem. Wówczas też Stephen Daldry pracował nad filmem o Obi-Wanie Kenobim. Potem te plany zostały anulowane po rozczarowującym wyniku filmu Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Oba projekty zostały przebudowane w seriale, ale niewiele zostało w nich z oryginalnej wizji.