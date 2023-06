Gwiezdne Wojny - tak kapitan Rex wygląda w wersji aktorskiej. Czy pojawi się w Ahsoce?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Lucasfilm

Kapitan Rex był jednym z klonów Jango Fetta i kluczową postacią w serialu animowanym Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów, a potem odgrywał też role w serialach Star Wars Rebelianci oraz Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja. Do tej pory nie zadebiutował w wersji aktorskiej, ale to może się to zmienić.

Gwiezdne Wojny - Kapitan Rex w wersji aktorskiej

Na potrzeby gry Star Wars: Galaxy of Heroes studio Lucasfilm przygotowało grafikę Kapitana Rexa z aktorem Temuerą Morrisonem. Takim sposobem pierwszy raz możemy zobaczyć, jak ta postać wyglądałaby w wersji aktorskiej.

fot. materiały prasowe

Wszyscy zaczęli spekulować, że ten ruch został podyktowany występem kapitana Rexa w serialu Star Wars: Ahsoka, w którym większość postaci z Rebeliantów się pojawi w wersji aktorskiej. Były plotki sugerujące, że Rex jest jedną z nich. A wiemy, że Rex jest bliskim przyjacielem Ahsoki i te lata później na pewno to też może odgrywać rolę.

Star Wars: Ahsoka - premiera w sierpniu 2023 roku w Disney+.