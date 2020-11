Boba Fett - kiedy rozgrywa się akcja serialu Star Wars? Nowa plotka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jak donosi portal The Direct, którego doniesienia często się sprawdzały, historia serialu o tytule roboczym Boba Fett ma rozgrywać się przed wydarzeniami z 2. sezonu The Mandalorian. Wydaje się to jednoznaczną sugestią, że dowiemy się, jak Fett przetrwał wydarzenia z Powrotu Jedi i co przez ten czas robił na Tatooine. Nie jest też powiedziane, że jeszcze nie pojawi się w 2. sezonie The Mandalorian. Zwłaszcza, że według wcześniejszej plotek Boba Fett miałby odegrać istotną rolę w 3. sezonie The Mandalorian.

Informują również, że w obsadzie znajdzie się Jordan Bolger znany z serialu Peaky Blinders. Nie ma być to ważna rola, ale ich doniesienia wskazują, że projekt jest już na etapie castingów.

Oficjalnie Lucasfilm jeszcze nie potwierdził serialu o Bobie. Być może będzie mieć to związek z wydarzeniami z reszty 2. sezonu i nie chcą spoilerować dodatkowych szczegółów.