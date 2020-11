Boba Fett - zdjęcia do serialu o łowcy nagród ruszą lada moment? Nowe pogłoski o projektach z uniwersum Star Wars

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na dniach mają ruszyć zdjęcia do kolejnej serialowej produkcji z uniwersum Star Wars - nie ma jednak pewności, o który z projektów dokładnie chodzi. Jak wiadomo, wstępne prace nad 3. sezonem The Mandalorian trwają od kilku miesięcy, choć oficjalnie nie został on jeszcze zapowiedziany. Pojawiają się jednak sprzeczne doniesienia w związku z terminem powrotu na plan - wg serwisu Deadline wynika ona z poziomu tajności w Lucasfilm. Jon Favreau, showrunner serialu, publicznie oświadczył, że ma nadzieję rozpocząć zdjęcia jeszcze w 2020 roku. Jednak według innych lada moment wystartować miałyby zdjęcia do spin-offu The Mandalorian, o którym już się mówiło, czyli miniserialu o łowcy nagród znanym jako Boba Fett.

Tymczasem zdjęcia do Mando miałyby rozpocząć się dopiero po zakończeniu tej produkcji, po miesięcznej przerwie. Przypominamy, że już w lutym ówczesny CEO Disneya, Bob Iger, sugerował plany dotyczące rozszerzenia The Mandalorian o spin-off, mówiąc o nasyceniu serialu-matki większą liczbą postaci i późniejszym nadaniu im własnych kierunków.

Spekuluje się, że podobne serie są w przygotowaniu, nie ma jednak pewności, czy Boba Fett (Temuera Morrison) jest jednym z nich. Raporty wskazują również odgałęzienia z udziałem Cary Dune i Bo-Katan Kryze, która ma pojawić się w 2. sezonie Mandalorianina.

Więcej dowiemy się zapewne już lada dzień.