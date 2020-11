Han Solo - reżyser filmu ujwania osobistą reakcję Harrisona Forda na rolę Aldena Ehrenreicha w filmie

fot. Disney/Lucasfilm

Harrison Ford wcielając się w postać Hana Solo w serii Star Wars zostawił po sobie bogate dziedzictwo. W związku z tym Alden Ehrenreich, który zagrał młodego przemytnika w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie mierzył się z nie lada wyzwaniem, aby sprostać oczekiwaniom. Reżyser produkcji Ron Howard wyjawił w podcaście Lights Camera Barstool, że miło było widzieć jak Ford pewnego dnia położył dłoń na ramieniu aktora i powiedział Dobra robota dzieciaku. Ponadto twórca stwierdził, że pomimo tego, że Ford nie był bezpośrednio zaangażowany w film, a on sam przejmował obowiązki reżyserskie po odejściu Chrisa Lorda i Phila Millera, mając tylko krótki czas na główne zdjęcia, skontaktował się z kultowym aktorem, aby uzyskać wkład w to, co uczyniło Hana Solo tak fascynującą postacią. Interesowało go, to czego Ford dowiedział się o tym bohaterze grając go.

fot. materiały prasowe

W filmie Han Solo (Alden Ehrenreich) to outsider, który podróżuje przez galaktykę swoim statkiem. Podczas śmiałych eskapad w głąb przestępczego półświatka poznaje Chewbaccę (Joonas Suotamo), swojego drugiego pilota. Spotyka też uzależnionego od hazardu przemytnika Lando Calrissiana (Donald Glover). Wyprawa ta ukształtuje go na jednego z największych bohaterów sagi Gwiezdnych wojen.