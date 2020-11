The Mandalorian: sezon 2, odcinek 2 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W The Mandalorian brakowało nieco spójności pomiędzy odcinkami. Przeważnie każdy kolejny od razu przenosił bohaterów w inne miejsce i w nową przygodę. W 2. odcinku 2. sezonu jest troszkę inaczej, bo obserwujemy, co dalej działo się z Mandalorianinem, gdy z malcem ruszył z powrotem do miasteczka na Tatooine. To dobry przykład na to, jak procentuje zabawa z Baby Yodą: grupa zbirów chcących go dorwać (pewnie Moff Gideon wyznaczył nagrodę) wywróciła ścigacz z bohaterami i poturbowała malca. I nagle wszystko inne przestaje mieć znaczenie, bo pojawią się w głowie dwa pytania. Czy nic mu nie jest?! Gdzie on tak w ogóle jest?! Można narzekać, że młody na razie jest przeważnie tylko uroczy, ale te sceny udowadniają, że jest też dla nas ważny. Baby Yoda i jego relacja z tatą jest sercem The Mandalorian, więc gdy widzimy, że ktoś trzyma wibrosztylet przystawiony do małej główki, pragniemy przelewu krwi nikczemnika. To właśnie tak, w dość prosty sposób, buduje się emocje. Cały motyw z plecakiem odrzutowym i mina malucha na końcu to bezcenne chwile, które potrafią rozbawić.

Za sterami odcinka stoi Peyton Reed, znany z obydwu części marvelowskiej serii Ant-Man. To przede wszystkim reżyser komediowy, więc żartobliwy aspekt odcinka wypada całkiem dobrze. Oczywiście buduje się go poprzez Baby Yodę, który ma tym razem więcej do roboty, a także więcej samodzielności. Dużo chodzi, stara się mówić do ojca, coś pokazać. Ma też nowe kulinarne zainteresowania. Do tego natura buntownika zaczyna przejmować prym w wewnętrznej walce jasnej i ciemnej strony Mocy. Przez to też mamy zabawne sceny, jak ta, gdy młody ubzdurał sobie, że ma ochotę zjeść jajka pasażerki statku i kombinuje, jak tylko może. Czy można narzekać w momencie, gdy Baby Yoda jest swoim rubasznym sobą? Na tym etapie The Mandalorian każdy fan wie, a nawet oczekuje tego po maluchu i twórcy to dostarczają, nie przesadzając w eksploatacji całego wątku. Najlepsze jednak jest to, że historia z transportem żabiej pasażerki z jej potomstwem daje do myślenia młodemu. Reed całkiem zmyślnie wykorzystuje kilka bezdialogowych scen, by dać widzom do zrozumienia, że malec czegoś się nauczył i coś zrozumiał o relacji rodzic-dziecko. Jest kilka scen, w których jego mimika wyśmienicie działa i wiele mówi. Nie zdziwię się, jeśli w przyszłości to będzie procentować w podejmowanych przez niego decyzjach. Wisienką na torcie komediowej otoczki odcinka jest rola epizodyczna postaci z... Ant-Mana. MCU i Gwiezdne Wojny w jednym świecie? Pewnie nie, ale zobaczyliśmy mrówkę, która wygląda identycznie jak bohater grający na perkusji w domu Scotta Langa! W tym przypadku w kantynie na Tatooine gra w karty. Kapitalny i komiczny smaczek, który na pewno rozbawi fanów.

The Mandalorian

Wyprawa Mandalorianina z pasażerką jest tylko pozornie czymś w rodzaju misji pobocznej. Zauważmy, że w odróżnieniu od pierwszego sezonu, historie obu odcinków drugiej serii prowadzą do czegoś, co ma znaczenie dla głównej fabuły. W pierwszym była to kwestia Boby Fetta, w tym cel podróży, czyli odnalezienia Mandalorian na tej planecie, do której lecą. Z trailera wiemy, że związek z tym będzie mieć tajemnicza postać grana przez Sashę Banks, więc choć 2. odcinek jest tylko drogą do celu, jest on jasno przedstawiony. Tego brakowało w pierwszym sezonie.

W 2020 roku brakuje blockbusterów, czyli największych hollywoodzkich widowisk. The Mandalorian wypełnia jednak ten brak. Tu nawet nie chodzi o pościg X-Wingów za statkiem bohatera, który jest efekciarski. Sytuacja w lodowej jaskini to widowisko, które znów pokazuje kapitalne efekty specjalne, rozmach i napięcie. Horda pająków różnych rozmiarów z tym gigantycznym na końcu to innego rodzaju zagrożenie, a do tego cudnie związane z... Imperium Kontratakuje. Ściślej mówiąc: z jednym ze słynnych szkiców koncepcyjnych Ralpha McQuarriego, który wymyślił pająkowatego stwora zwanego Krykna. Na Twitterze napisano, że to nie są te pająki, ale inspiracje są aż nadto widoczne i wielu fanów niewątpliwie skojarzy. Reedowi udało się w tym miejscu zbudować dobrze działające uczucie zagrożenia. Widzimy, że Mandalorianin jest naprawdę bez szans. Szczególnie świetnie to wyszło w scenie, w której już startował, a kolejny duży pająk zeskoczył na jego statek. Pod względem realizacji efektów specjalnych jest to widowiskowe i klimatyczne.

Same sceny w jaskini zostały też solidnie wykorzystane do pokazania relacji Mandalorianina z Nową Republiką. Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z Powrotu Jedi. Dlatego też zrozumiałe jest podejrzewanie tajemniczych statków o sympatię z Imperium. Prawdopodobnie jeszcze nie doszło do Bitwy o Jakku, która doprowadziła do ostatecznego upadku, a według kalendarza rozegrała się również w podobnym okresie. Nawet solidnie wykorzystano wątek z odcinka z pierwszego sezonu ze statku więziennego, by pokazać, że to wszystko miało jakieś znaczenie i będzie ważne.

The Mandalorian daje emocjonującą i pomysłową rozrywkę. Może odcinek nie rozwinął głównej osi fabularnej, skupiając się na bardziej pobocznej misji (aczkolwiek wciąż mającej znaczenie), ale jest przygodowo, wesoło i przyjemnie. Najważniejsze jednak, że pomimo dłuższego czasu trwania wciąż jest zachowane tempo. Niedosyt pozostawia jedynie rozbudzenie apetytu na kontynuację wątku Boby Fetta . Można czuć się trochę oszukanym, bo niewiele się dowiedzieliśmy, ale liczę, że prędzej czy później ta kwestia powróci. Mimo wszystko Baby Yoda jest małym buntowniczym berbeciem i to nadrabia wszelkie braki.