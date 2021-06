Bodyguard i żona zawodowca wygrywa weekend w USA. Szybcy i wściekli 9 zarabiają miliony

fot. materiały prasowe

W amerykańskich kinach był to dość senny weekend ważnych bez rekordów box office, ale i tak można uznać go za udany. Pierwsze miejsce zajął film Bodyguard i żona zawodowca, który zebrał 11,7 mln dolarów. Z pokazami przedpremierowymi ma już na koncie 17 mln dolarów. Według deadline jest to lepszy wynik niż oczekiwano, a z uwagi na budżet zaledwie 50 mln dolarów koniec końców twórcy powinni wyjść na swoje. Na świecie zbierają 7,8 mln dolarów z 21 krajów. Sumując z pokazami przedpremierowymi na koncie 24,8 mln dolarów.

Od tego weekendu w dwóch kluczowych miastach, czyli w Los Angeles i Nowym Jorku zniesiono limit sprzedaży biletów na salę. Od teraz mogą one być wypełniane w 100%. Nie przełożyło się to na większe wyniki kontynuacji komedii pełnej akcji, ale będzie mieć znaczenie przy filmie Szybcy i wściekli 9. Pamiętajmy, że te dwa miasta zawsze miały bardzo ważne znaczenie w rekordowych weekendach otwarcia. Po kolejnym weekendzie film na koncie już 292 mln dolarów z zaledwie 23 krajów. Bez USA i największych rynków Europy.

Drugie miejsce zajęło Ciche miejsce 2 z wynikiem 9,4 mln dolarów. Sequel ma na koncie już dobre 125,2 mln dolarów i jest najbardziej dochodowym tytułem w amerykańskich kinach w czasach pandemii. Na świecie zbiera 15,7 mln dolarów z 45 krajów - łącznie ma 96,7 mln dolarów. Sumując na koncie 221,9 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów. Jest to więc duży hit na poziomie przedpandemicznym

Podium zamyka Piotruś Królik 2: Na gigancie z wynikiem 6,1 mln dolarów. Film do tej pory zebrał w USA tylko 20,3 mln dolarów. Na świecie zbiera 6 mln dolarów z 27 krajów - łącznie ma 70,5 mln dolarów. Sumując, na koncie 90,8 mln dolarów.

Luca w USA jest dostępna za darmo tylko na Disney+, więc tutaj wyników z kin nie ma. Na świecie natomiast film Pixara zadebiutował w 11 krajach bez platformy, w tym w Polsce. Zebrał tylko 5 mln dolarów, co przy animacji Pixara nie wygląda dobrze.

Godzilla kontra Kong jest drugim filmem w historii pandemii, który przekroczył w USA wynik 100 mln dolarów - ma 100,1 mln dolarów na koncie. Na świecie zebrał dobre 342,4 mln dolarów. Sumując, na koncie 442,5 mln dolarów. Film notuje spory zysk dla producentów po odjęciu wszelkich kosztów.