Flash - kostium Supergirl zdradza zaskakujący szczegół? Jest Michael Keaton jako Bruce Wayne [ZDJĘCIA Z PLANU]

fot. Andy Muschietti

Trwają prace na planie Flasha, a jako że zdjęcia kręcone są w otwartych lokacjach, do sieci trafiają fotki. Dzięki temu sprytni fani zrobili zdjęcia Sashy Calle w kostiumie Supergirl. Choć 20 czerwca 2021 roku mogliśmy ją oglądać z dużej odległości, tym razem jest pełne zbliżenie i można przyjrzeć się wszelkim detalom. Na czele z krótkimi czarnymi włosami superbohaterki oraz wyraźnie zaznaczoną czerwienią na ramionach. Dzięki temu widzimy, że postać wygląda identycznie jak zupełnie inna Supergirl z komiksach, niż ją kojarzymy. Może to nie być Kara Zor-El, którą choćby była w serialu Supergirl, a... Lara Lane Kent z komiksowej serii Injustice. Zdjęcia z planu pokazują, że superbohaterka wygląda identycznie jak komiksowa odpowiedniczka. Lara w komiksach była córką Clarka Kenta i Lois Lane. Na to podobieństwo zwrócił uwagę sam twórca postaci Tom Taylor porównując zdjęcia z planu z grafikami z komiksu.

Poza tym po raz pierwszy widzimy również Michaela Keatona w roli starszego Bruce'a Wayne z filmu z 1989 roku w reżyserii Tima Burtona. Postać pojawia się z uwagi na koncept multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych, w których istnieje każdy film i serial oparty na komiksach DC. Keaton nie ma żadnych znaczników na twarzy, więc możemy wywnioskować, że rzeczywiście będzie on starszą i bardziej doświadczoną wersją swojego bohatera, bez komputerowego odmładzania. Jest też Ezra Miller w roli Barry'ego Allena. Zauważono charakterystyczny pierścień na jego ręku, który wywołał falę spekulacji. Prawdopodobnie w nim jest ukryty jego nowy kostium.

Flash - zdjęcia z planu

Flash - premiera w 2022 roku.