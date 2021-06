Obecność 3 z najlepszym otwarciem 2021 roku w Polsce. Wyniki box office

Obecność 3: Na rozkaz diabła pokazuje, że jeśli głośny i popularny tytuł wejdzie do kin, polscy widzowie wrócą na seanse. Horror przyciągnął przed ekrany 144 604 widzów. Jest to wynik na poziomie tych przed pandemią koronawirusa i zarazem jest to najlepsze otwarcie w polskich kinach w 2021 roku. Zarazem jest to drugie najlepsze otwarcie w historii pandemii. Pierwsze miejsce nadal należy do Pętli Patryka Vegi, która w 2020 roku zebrała 178 360 widzów.

Dobrze poradził sobie też Tom i Jerry, czyli aktorskie przygody popularnego duetu. W premierowy weekend film obejrzało 60 811 widzów. Z pokazami przedpremierowymi obejrzało go już 91 967 widzów.

Popularnością nadal cieszy się Cruella zamykająca podium box office z wynikiem 37 733 widzów. Do tej pory produkcję Disneya obejrzało w kinach 212 915 widzów.

Dobrze wypadło też oscarowe Na rauszuNa rauszu z wynikiem 30 526 widzów. Z poprzednimi pokazami łącznie film obejrzało 69 585 widzów.

Porażką okazało polska premiera weekendu, czyli Magnezja, która zapowiadała coś, czego w rodzimym kinie jeszcze nie było. Pomimo szerokiej dystrybucji widzów było niewielu. Zaledwie 6538.

W zestawieniu nie ma filmów dystrybuowanych przez UIP, więc nie wiemy, ile widzów przyciągnęły Ciche miejsce 2 oraz Krudowie 2: Nowa era.