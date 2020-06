BoJack Horseman - Alison Brie żałuje, że wcieliła się w Amerykankę pochodzenia wietnamskiego

fot. materiały prasowe

Diane Nguyen to jedna z bohaterek serialu BoJack Horseman. Jest to amerykańska pisarka wietnamskiego pochodzenia, autorka widmo z Bostonu, a przez pewien czas żona Mr. Peanutbuttera. Diane mówiła głosem Alison Brie, która ostatnio na swoim Instagramie wyznała, że żałuje tej roli. W swoim oświadczeniu napisała: straciliśmy wspaniałą okazję do reprezentowania społeczności wietnamsko-amerykańskiej jak należy, z szacunkiem.

Brie opublikowała ten wpis po tym, jak wielu białoskórych aktorów w ostatnich dniach ogłosiło, że rezygnuje z podkładania głosu animowanym postaciom, w tym: Mike Henry z Family Guy'a, Kristen Bell z Central Parku i Jenny Slate z Big Mouth. Twórcy The Simpsons również zapowiedzieli, że od tej pory biali aktorzy nie będą dubbingowali nie-białych postaci.

BoJack Horseman doczekał się sześciu sezonów i zakończył się w styczniu 2020 roku. Serial jest uznawany za jedną z najlepszych produkcji oryginalnych w historii platformy, zdobywając uznanie krytyków i widzów. Postać Diane była jedną z głównych bohaterek produkcji. Choć serial cieszył się dużą popularnością, część widzów sprzeciwiała się castingowi Brie.