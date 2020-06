MCU ma problem z różnorodnością rasową? Anthony Mackie krytykuje Marvel Studios

źródło: marvel

Marvel Studios stara się podchodzić odpowiednio do różnorodności rasowej, dając szansę reżyserom obu płci i innego koloru skóry. Dotyczy to zasadniczo różnych funkcji za kulisami, jak i obsady. Z uwagi na możliwość stworzenia filmu w najpopularniejszym na świecie MCU, to dla każdego filmowca wielka nobilitacja.

Anthony Mackie zwraca uwagę, że zagrał w siedmiu filmach Marvel Studios i według niego w nich każdy producent, reżyser, kaskader, kostiumograf i tak dalej byli biali. Dodaje jednak, że kwestia filmu Czarna Pantera, w którym zatrudniono prawie całkowicie ekipę złożoną z osób czarnoskórych to też jest złe i problematyczne podejście. Rozwiązanie nie jest w skrajnościach. Dlatego trochę skrytykował podejście Marvel Studios.

Źródło: Marvel

- Kiedy tworzysz Czarną Panterę, masz czarnoskórego reżysera, czarnoskórego producenta, kostiumografa, kaskaderów. Dla mnie to jest bardziej rasistowskie, niż cokolwiek innego. Jeśli możesz zatrudnić czarnoskórych ludzi tylko do "czarnego" filmu, czy twierdzisz, że nie są wystarczająco dobrzy, by pracować przy tytule z większością białej obsady? - mówi Mackie.

Jego zdaniem różnorodność rasowa i płci powinna mieć miejsce za kulisami filmów bez znaczenia jakieś rasy i płci jest główny bohater. Dodaje, że trzeba zatrudniać najlepszą możliwą osobę do danej funkcji, bez znaczenia na rasę czy płeć.