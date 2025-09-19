Szykuje się bojkot Disneya? Chodzi o anulowanie programu Jimmy'ego Kimmela
Twórca takich seriali jak Lost, The Leftovers i Watchmen wypowiedział się na temat anulacji programu Jimmy'ego Kimmela. Nie zamierza współpracować z Disneyem, jeśli nie wycofają się z tej decyzji.
ABC postanowiło zdjąć z anteny program Jimmy'ego Kimmela w związku z jego komentarzem na temat śmierci Charliego Kirka. Ta decyzja wywołała ogromne kontrowersje w Hollywood i wiele osób uznało to za znak, że w USA coraz bardziej powszechna robi się cenzura. Sprzeciw postanowił też wyrazić Damon Lindelof, twórca takich seriali jak Lost, The Leftovers i Watchmen. Na swoim Instagramie opublikował wpis, w którym informuje, że nie zamierza kontynuować współpracy z Disneyem, do którego należy ABC, jeśli nie wycofają się z tej decyzji:
Pełen wpis Damona Lindelofa znajdziecie poniżej:
Matt Belloni z Puck uważa, że to dopiero początek i wiele innych „wielkich talentów” z branży rozrywkowej rozważa bojkotowanie Disneya. Czas pokaże, czy rzeczywiście inni artyści pójdą śladem Damona Lindelofa, a jeśli tak, czy cokolwiek to zmieni.
Na ten temat: Disney i ABC zawiesiły program Jimmy'ego Kimmela. Poszło o śmierć Charliego Kirka - Trump komentuje
