Ile Amazon zapłacił za prawa do Bonda? Kwota na razie jest absurdalnie niska

Amazon MGM Studios

Reklama

Pod koniec lutego dowiedzieliśmy się, że Amazon MGM Studios przejęło prawa do franczyzy Jamesa Bonda od zarządzanej przez Michaela G. Wilsona i Barbarę Broccoli firmy EON Productions. W sieci niemal natychmiast pojawiło się mnóstwo sprzecznych doniesień na temat umowy; najczęściej raportowano o gigantycznej kwocie 1 mld USD. Jak się teraz okazuje, Amazon musiał zapłacić znacznie, znacznie mniej - przynajmniej na razie.

EON właśnie złożył w Wielkiej Brytanii raport finansowy, z którego wynika, że jedna z kontrolowanych przez Jeffa Bezosa firm za nabycie praw do Bonda wyłożyła łącznie zaledwie... 20 mln USD. Istotne jest jednak to, że zawarta umowa ma strukturę joint venture. Innymi słowy: Amazon MGM Studios ma większościowy udział, a EON będzie otrzymywać różne formy gratyfikacji finansowych w miarę upływu czasu - kwota 20 mln USD to jedynie część zapłaty, nie jej całość.

Ze wspomnianego raportu dowiadujemy się także, że EON w zeszłym roku osiągnął przychody w wysokości 12,1 mln funtów (blisko 59 mln zł), o 10 mln funtów mniej niż w 2023 roku. To wynik wielokrotnie mniejszy od rekordowych 235 mln funtów z 2021 roku, kiedy to do kin wszedł film Nie czas umierać, w którym Daniel Craig po raz ostatni wcielił się w rolę Bonda.

Kto zostanie nowym Bondem? Najnowsze typowanie bukmacherów