Ile Amazon zapłacił za prawa do Bonda? Kwota na razie jest absurdalnie niska

Wiemy już, ile pieniędzy musiało wyłożyć Amazon MGM Studios za nabycie praw do franczyzy Jamesa Bonda. Kwota - przynajmniej na ten moment - z pewnością jest zaskakująca, choć trzeba na nią spojrzeć przez pryzmat całej umowy z firmą EON.
Piotr Piskozub
Pod koniec lutego dowiedzieliśmy się, że Amazon MGM Studios przejęło prawa do franczyzy Jamesa Bonda od zarządzanej przez Michaela G. Wilsona i Barbarę Broccoli firmy EON Productions. W sieci niemal natychmiast pojawiło się mnóstwo sprzecznych doniesień na temat umowy; najczęściej raportowano o gigantycznej kwocie 1 mld USD. Jak się teraz okazuje, Amazon musiał zapłacić znacznie, znacznie mniej - przynajmniej na razie. 

EON właśnie złożył w Wielkiej Brytanii raport finansowy, z którego wynika, że jedna z kontrolowanych przez Jeffa Bezosa firm za nabycie praw do Bonda wyłożyła łącznie zaledwie... 20 mln USD. Istotne jest jednak to, że zawarta umowa ma strukturę joint venture. Innymi słowy: Amazon MGM Studios ma większościowy udział, a EON będzie otrzymywać różne formy gratyfikacji finansowych w miarę upływu czasu - kwota 20 mln USD to jedynie część zapłaty, nie jej całość. 

Ze wspomnianego raportu dowiadujemy się także, że EON w zeszłym roku osiągnął przychody w wysokości 12,1 mln funtów (blisko 59 mln zł), o 10 mln funtów mniej niż w 2023 roku. To wynik wielokrotnie mniejszy od rekordowych 235 mln funtów z 2021 roku, kiedy to do kin wszedł film Nie czas umierać, w którym Daniel Craig po raz ostatni wcielił się w rolę Bonda. 

Źródło: Deadline

Piotr Piskozub
