Books of Blood - zwiastun horroru Hulu na podstawie twórczości Clive'a Barkera

Books of Blood to nowy, oryginalny film platformy Hulu. Jest on jedną z atrakcji corocznego wydarzenia w serwisie noszącego nazwę Huluween, w którym w osobnym bloku tematycznym pokazywane są produkcje filmowe i serialowe związane z atmosferą Halloween. Books of Blood zostało oparte na opowiadaniu Clive'a Barkera, uznanego reżysera horrorów, twórcy kultowej produkcji Hellraiser: Wysłannik piekieł. Zwiastun produkcji Hulu jest dostępny poniżej.

Napisany przez Brannona Bragę i Adama Simona film wyrusza w podróż na niezbadane i zakazane terytorium poprzez trzy opowieści splątane w czasie i przestrzeni. W produkcji występują Andy McQueen, Freda Foh Shen, Nicholas Campbell, Anna Friel, Britt Robertson, Rafi Gavron i Yul Vazquez.



Books of Blood - film zadebiutuje na Hulu 7 października.