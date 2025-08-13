Nadeszła nowa era jakości obrazu – Samsung wprowadził na rynek pierwszy telewizor z matrycą Micro RGB!
W Korei Południowej właśnie zadebiutował pierwszy na świecie telewizor z matrycą Micro RGB z segmentu ultra-premium. To ogromny, bo 115-calowy, niezwykle kosztowny telewizor, który ma wyznaczyć nowy standard wierności kolorów, kontrastu oraz immersji.
Sercem urządzenia jest opatentowana technologia Micro RGB – ultra-gęsta siatka mikrodiod LED w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim, każda o rozmiarze poniżej 100 mikrometrów i sterowana indywidualnie. To rozwiązanie pozwala kontrolować każdy piksel z niespotykaną precyzją, co przekłada się na perfekcyjną reprodukcję barw.
AI w obrazie i dźwięku
Telewizor wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji nie tylko do optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym, ale także do przetwarzania dźwięku. Color Booster Pro w wersji dla Micro RGB inteligentnie wzmacnia matowe kolory, a funkcja Micro RGB Precision Color zapewnia pełną kontrolę nad każdym odcieniem.
Model osiąga 100% pokrycia gamy kolorów BT.2020 – standardu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) – i otrzymał też certyfikat Micro RGB Precision Color niemieckiego instytutu VDE (Verband der Elektrotechnik).
Ekskluzywne wzornictwo
Technologia Glare Free, znana choćby z rewelacyjnego modelu Samsung OLED S95F minimalizuje refleksy na ekranie nawet w jasnym otoczeniu, a smukła, metalowa obudowa została zaprojektowana z myślą o eleganckim wkomponowaniu w każde wnętrze.
Na pokładzie znalazł się również Samsung Vision AI z generatywnym asystentem głosowym Bixby, który zapewnia bardziej konwersacyjne i spersonalizowane interakcje. Oczywiście system Samsung Knox chroni dane użytkowników, a system operacyjny Tizen otrzyma do 7 lat aktualizacji.
Po premierze w Korei telewizor trafi na rynek w Stanach Zjednoczonych, a następnie do kolejnych krajów – w różnych rozmiarach dopasowanych do preferencji lokalnych odbiorców. Cena? Blisko 45 milionów południowokoreańskich wonów, czyli około 120 000 zł, więc raczej nieprędko Micro RGB stanie się standardem w naszych domach.
Źródło: Informacja prasowa Samsung/TechRadar
