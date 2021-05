Borat 2 - Amazon szykuje trzyczęściowe wydarzenie specjalne związane z filmem

Amazon Prime Video

Amazon szykuje specjalne trzyczęściowe wydarzenie zatytułowane Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine. Jest ono związane z hitem platformy Amazon Prime Video Borat 2 i zadebiutuje w serwisie już 25 maja.

Pierwsza część to kaseta VHS z materiałem uznanym przez kazachskie Ministerstwo Cenzury i Obrzezania za „nie do zaakceptowania” - zawiera nigdy wcześniej nie widziane nagranie z nominowanej do Oscara kontynuacji Borata.

fot. materiały prasowe

Druga część, Borat’s American Lockdown, jest opisywana jako 40-minutowy reality show, skupiający się na części kontynuacji, w której kazachski dziennikarz Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) zostaje zamknięty z parą wielbicieli teorii spiskowych.

Trzecia część została zatytułowana Debunking Borat. To seria sześciu krótkometrażowych filmów dokumentalnych, w których nowi współlokatorzy Borata mają swoje teorie podważone przez czołowych światowych ekspertów.