Od premiery Borderlands w kinach minął nieco ponad tydzień. Produkcja Eli Rotha została zmiażdżona przez krytyków i pokazała, że nie każda adaptacja gry będzie tak dobra jak Fallout lub The Last of Us. To również spora klapa finansowa.

Mimo tego decyzja o rychłej premierze Borderlands na platformach cyfrowych jest dość zaskakująca. Borderlands będzie dostępne do kupienia cyfrowo od 30 sierpnia 2024 roku. Nie ma informacji na temat tego, czy taką decyzję sprowokowały słabe recenzje i wynik w box office, czy taki był plan od samego początku.

Borderlands - opis fabuły filmu

Lilith, łowczyni nagród o szemranej reputacji powraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, najbardziej porąbane miejsce we wszechświecie. Ma tu odnaleźć zaginioną córkę Atlasa, najpotężniejszego drania w galaktyce, który skrzywdziłby nawet muchę. W tym celu kompletuje odjechaną ekipę w składzie: Roland, najemnik, który nie bierze jeńców; Tiny Tina, słodka nastolatka z zamiłowaniem do demolki; Krieg, mięśniak o bicepsie większym od mózgu; Tannis, archeolożka, której niestraszne żadne ruiny oraz Claptrap, cwany robot o niewyparzonej gębie. Razem będą musieli stawić czoła całej plejadzie krwiożerczych Obcych i zdegenerowanych pandorskich gangsterów, by wywinąć się z pułapki i odkryć tajemnicę mogącą zaważyć na losach wszechświata. Takich dwóch, jak ich sześcioro, to nie ma ani jednego.

W obsadzie filmu są Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett, Édgar Ramírez, Bobby Lee, Olivier Richters, Janina Gavankar, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond i Penn Jillette.