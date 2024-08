Borderlands miało być bardzo brutalnym filmem. Nowe informacje o chaosie za kulisami

fot. materiały prasowe

Gdy ogłaszano, że powstanie kinowy Borderlands, scenarzystą był Craig Mazin, którego doskonale znamy z Czarnobyla i The Last of Us. Według różnych osób z zakulisową wiedzą, jego scenariusz był fantastyczny i miał potencjał na kapitalny film. Jednakże po zatrudnieniu reżysera Eliego Rotha wszystko się zmieniło. Filmowiec tak bardzo przebudował scenariusz, że Craig Mazin otwarcie stwierdził, iż nie ma już nic wspólnego z finalnym tekstem. Problemów było o wiele więcej - mówi się, że w pewnym momencie Roth został zwolniony, a na jego miejsca został zatrudniony ktoś inny, by nakręcić nowe sceny i uratować to, co dało się jeszcze uratować.. Teraz koordynator kaskaderów zdradza, że Borderlands wyglądał również inaczej na etapie pracy na planie.

Borderlands dla dorosłych

Jimmy O'Dee zdradził w rozmowie ze Screenrantem, że podczas pracy na planie tworzyli bardzo brutalny i krwawy film, z myślą o wysokiej kategorii wiekowej. W wersji kinowej nie ma praktycznie żadnej obrazowej przemocy, a film otrzymał niską kategorię wiekową PG-13 (treści mogą być niewskazane dla dzieci poniżej 13 roku życia). Reżyser Eli Roth jest znany z tego, że zawsze kręci filmy, w których jest obrazowa przemoc, ale najwyraźniej decyzję o zmianie podjął ktoś inny. Pierwotnie celowano w kategorię wiekową R, która proponuje treści niewskazane dla osób poniżej 17 roku życia.

- Kiedy kręciliśmy, to było z myślą o kategorii wiekowej R. Zawsze wiedzieliśmy, że albo celuje w od 15 lat, albo w R. Od 15 lat to kategoria w Wielkiej Brytanii i jest skierowana do bardziej dorosłych widzów. Na planie mieliśmy wybuchające głowy, odcinanie nóg i inne tego typu sceny!

Koordynator kaskaderów potwierdza, że decyzja o zmianie kategorii wiekowej została podjęta po zakończeniu zdjęć podczas etapu postprodukcji.

O'Dee wspomina, że wyjściowy pomysł na pokazanie przemocy na ekranie można było opisać jednym słowem: 'rzeź". To by zgadzało się z klimatem gier, które są przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych. Nawet tłumaczy, że ocierały się o tak zwane gore, ale dla Eliego Rotha wciąż było to za mało.

- On kocha horrory. To było zabawne, bo jako drugi reżyser kręciłem scenę akcji, a on wpadł i mówił: "Weź w tej scenie mu odetnij kostki. Użyj noża, odetnij powyżej kostek i zostaw go na kikutach". Czasem odnosiłem wrażenie, że tego gore było dla niego za mało.

Borderlands jest już największą klapą w box office roku. Debiut na świecie były tragiczny.