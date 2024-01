Box Office: Aquaman 2 lepiej niż oczekiwano. Czy ma szansę zarobić?

fot. Warner Bros.

Pierwszy weekend 2024 roku jest słabszy od tego z 2023 roku o 18%, gdyż w Ameryce Północnej łącznie osiągnięto 87 mln dolarów. Jest to spowodowane brakiem mocnego hitu w postaci Avatara 2, a obecne tytuły nie są na tym poziomie popularności. Jednocześnie jednak nadal jest to lepszy wynik o 13% niż w 2022 roku, więc i tak box office stopniowo odbudowuje się po pandemii.

Wonka - box office

Wonka po raz trzeci wygrał weekend i zajął pierwsze miejsce w Ameryce Północnej z wynikiem 14,4 mln dolarów. Do tej pory zebrał 264,6 mln dolarów. Globalnie film ma już 465 mln dolarów przy budżecie 125 mln dolarów.

Night Swim - box office

Nowy horror Przeklęta woda zajął drugie miejsce w Ameryce Północnej, zbierając 12 mln dolarów. Jednakże z uwagi na niskie oceny widzów nikt nie spodziewa się tutaj długich nóg, ale raczej dużych spadków frekwencji. Na świecie nie stał się też hitem, osiągając jedynie 5,7 mln dolarów wpływów z 36 krajów. Globalnie 17,7 mln dolarów przy budżecie 15 mln dolarów, więc nawet z dużymi spadkami frekwencji, horror powinien coś zarobić.

Aquaman 2 - box office

Shazam 2, Flash i Blue Beetle z ostatnich filmów DCEU to wielkie klapy w box office, które przyniosły duże straty finansowa. Zapowiadano, że Aquaman i Zaginione Królestwoo osiągnie jeszcze gorszy wynik, a jest inaczej, bo globalnie przebił już te tytuły. W pierwszym weekendzie 2024 zbiera na rynku amerykańskim 10,6 mln dolarów (łącznie 100 mln dolarów). Globalnie ma już 334,8 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów, więc nadal daleko temu do sukcesu czy wyników pierwszej części, która przekroczyła miliard dolarów. Na ten moment prognozuje się, że film powinien zakończyć emisję w kinach na poziomie 400 mln dolarów. To oznacza, że z czterech ostatnich klap DCEU, Aquaman 2 będzie najmniejszą, bo wówczas pokona Black Adama z wynikiem 393 mln dolarów.