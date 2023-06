Box Office: Flash nadal z mało porywającym otwarciem. Pixar z klapą?

fot. materiały prasowe

Jak donosi Variety, prognozy box office dla Flasha w ogóle się nie zmieniły po pierwszych recenzjach. Jest to kwota 70 mln dolarów w Ameryce Północnej. Niektórzy spodziewają się nawet kwoty poniżej 70 mln dolarów, ale też są analitycy, którzy zwiastują 85 mln dolarów. Według Variety analitycy rynku są dość podzieleni w tym, ile ostatecznie to otwarcie wyniesie. Jednak różnice nie są tak duże, by uznać je za udane. Według aktualnych informacji sama realizacja widowiska bez kosztów promocji kosztowała 220 mln dolarów, więc w kolejnych tygodniach film musiałby notować niskie spadki, by dobrze zarobić. Szczególnie nie wygląda to dobrze, jak porównamy to do krytykowanego Black Adama, który zaliczył otwarcie na podobnym poziomie: 67 mln dolarów.

Pamiętajmy, że box office to wpływy ze sprzedaży biletów do kin, więc z tej kwoty tylko określony procent idzie do kieszeni producentów na pokrycie kosztów i potencjalnie zyski. Twórcy mają nadzieję, że Flash pójdzie ścieżką Aquamana, który zaliczył otwarcie na poziomie 67 mln dolarów, a ostatecznie zebrał 1 mld 140 mln dolarów. Wiele więc będzie zależeć od tego, jak widzowie odbiorą ten film, bo to będzie mieć kluczowy wpływ na jego frekwencje na całym świecie.

Między nami żywiołami klapą?

Nowy film animowany Pixara Między nami żywiołami będzie katastrofą w box office. Prognozowanie otwarcie w Ameryce Północnej zamknie się w kwocie 35 mln dolarów. Będzie to więc najgorsze otwarcie w historii Pixara. Pobije on niechlubny rekord filmów Dobry dinozaur i Naprzód, które zanotowały debiut na poziomie 39 mln dolarów.

Eksperci spekulują, że pokazanie filmu w Cannes było błędem. Choć tam zebrał negatywne recenzje, to po pokazie dla prasy w standardowym trybie w USA, już zebrał o wiele lepsze recenzje. Obecnie ma 79% pozytywnych opinii według rottentomatoes.com. Do tego według Variety problemem mogą być decyzje Disneya o skierowaniu filmów Pixara do platformy streamingowej podczas pandemii. To mogło nauczyć Amerykanów, że lepiej je oglądać w domu.