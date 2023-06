Flash - usunięty klip wyjaśnił nieobecność Supermana Henry'ego Cavilla w filmie

fot. DC

W filmie Flash pojawi się sporo niespodzianek dla fanów, ale zabraknie w widowisku Supermana granego przez Henry'ego Cavilla. Jak to wytłumaczono? W filmie pojawią się przecież zarówno Batman grany przez Bena Afflecka, jak i Zod, ponownie grany przez Michaela Shannona.

W sieci pojawił się klip, który to tłumaczył, ale został usunięty przez Warner Bros. ze względu na prawa autorskie. The Direct podaje, że mogliśmy w nim zobaczyć Barry'ego Allena stojącego w kolejce sklepu z kanapkami, a gdy otrzymuje pilny telefon od Aflreda (w tej roli ponownie Jeremy Irons) z prośbą o pomoc w Gotham. Barry pyta swojego rozmówcę, czy Superman nie może przyjść na ratunek, ale słyszy w odpowiedzi: "To była moja pierwsza myśl. Niestety, jest zajęty". Następnie klip pokazuje relację telewizyjną pokazującą Supermana próbującego uszczelnić wulkan w Gwatemali.

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash - premiera 16 czerwca 2023 roku w kinach.