Box Office Polska: Scooby-Doo notuje świetny wynik. Polacy wracają do kin

fot. Warner Bros.

Scooby-Doo to pierwsza tak duża premiera w polskich kinach od ich otwarcia po przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Film przyciągnął przed ekrany 60 797 osób. Jest to wynik łącznie z pokazami przedpremierowymi (sam weekend to jakieś 50 tys widzów według Box Office'owego Zawrotu Głowy). Oznacza to, że nie tylko jest to najlepszy wynik od bardzo dawna, ale sam Scooby-Doo zebrał więcej widzów niż pozostałe filmy w TOP 10 razem wzięte. To dowód na to, że Polacy chcą nowych treści na ekranach kin.

Niewątpliwie na to wpływ miało też otwarcie sieci Cinema City, która dołączyła do Heliosa i Multikina. Co ciekawe, filmy z miejsca drugiego i trzeciego to stare tytuły z maratonu horrorów z sieci Helios, więc widać, że tego typu forma rozrywki przyciąga jeszcze widzom do kina.

Box office Polska - TOP 10