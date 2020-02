Box Office: Sonic. Szybki jak błyskawica z lepszym otwarciem niż Ptaki Nocy?

Sonic. Szybki jak błyskawica to nadchodzący film na podstawie popularnej serii gier platformowych od firmy SEGA. Film trafił właśnie do kin w USA, ale także w wielu innych miejscach na świecie (w Polsce zadebiutuje 28 lutego). Analitycy przewidują, że film może zarobić nawet do 48 mln dolarów w weekend otwarcia, zaś w przypadku dobrych recenzji - cztery dni licząc od piątku, mogą zasilić konto twórców kwotą nawet 60 mln dolarów. Zakładając jednak, że uda się zarobić ok. 50 mln, będzie to nie tylko lepszy wynik od Detektywa Pikachu, ale też od obecnie znajdującego się w kinach filmu Ptaki Nocy, które zarobiły jedynie 35 mln dolarów w pierwszy weekend.

Paramount z pewnością liczy na sukces filmu w kasach box office, ponieważ wystarczy przypomnieć koszta poniesione podczas produkcji. Zmianom musiał zostać poddany wizerunek tytułowego bohatera, który przy okazji pierwszych zwiastunów nie spodobał się fanom. Spekuluje się, że film powinien zarobić około 170 mln dolarów, aby wyjść na zero. Ponieważ nie będzie w tym okresie zbyt dużej konkurencji, są na to bardzo duże szanse, a to może oznaczać w przyszłości powstanie sequela. Jednak podobnie jak wspomniane Ptaki Nocy, film ten nie posiadał ogromnego budżetu i łatwiej będzie uzyskać pozytywne wyniki w zestawieniach box office.

Zobacz także:

W obsadzie są m.in. James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter i Lee Majdoub. Głosu głównemu bohaterowi w oryginalnej wersji udziela zaś Ben Schwartz.