Boyka powróci? Są szanse na 5. część serii

fot. materiały prasowe

Boyka to postać, która dla wielu spopularyzowała Scotta Adkinsa i pozwoliła mu stać się obecnie jedną z największych gwiazd kina akcji. Pomimo tego, że nie gra w mainstreamie i nie ma go na ekranach kin, nie ma sobie równych. W rolę Boyki wcielał w filmach Champion 2, Champion 3: Odkupienie oraz Champion 4: Walka o honor. Czy kolejna część ma szansę powstać?

Champion 5 - jakie szanse?

Scott Adkins odpowiadała na pytania fanów podczas Q&A na kanale HI-YAH należącym do Well Go USA Entertainment. Tam też padło pytanie o powrót Boyki. Adkins ma obiecujące wieści.

- Jest scenariusz, który czytałem. Jest on naprawdę bardzo dobry. Musimy teraz przekonać producentów, by na to poszli, więc ludzie, zacznijcie ich cisnąć.

Problem z takimi filmami akcji jest taki, że one nie zarabiają majątku, a kwestia piractwa bardzo wpływa na mniejsze wpływy, bo w dniu premiery w sieci jest dostępna nielegalna kopia w idealnej jakości obrazu. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, film ma szansę powstać. Ktoś zasugerował na Twitterze aktorowi kampanię crowdfundingową i Adkins poważnie zainteresował się tą wizją.

Sam Scott Adkins wielokrotnie zachęcał do legalnego kupowania wydań filmu Champion, by wesprzeć powstanie kolejnego filmu i mówił o tym, jak piracenie ma tutaj negatywny wpływ.

Najnowszy film Adkinsa, czyli Accident Man 2 jest obecnie w postprodukcji.