Twórcy hitu Stranger Things odchodzą z Netflixa? Mogą podpisać umowę z innym gigantem

Pojawiła się informacja, że Matt i Ross Duffer, którzy dali nam hit Stranger Things, chcą rozstać się z Netflixem i są na zaawansowanym etapie negocjacji z innym gigantem. O jaką firmę chodzi? Ponoć bracia mają zamiar podpisać dużą umowę z Paramount, dzięki której będą mogli tworzyć zarówno produkcje przeznaczone na streaming, jak i filmy kinowe — a duży ekran to coś, czego do tej pory nie dał im Netflix. Do tej pory rzekomo jednak nadal trwają rozmowy i nic nie sfinalizowano. Według insiderów ma to być jednak coś na ogromną skalę.

Co stanie się z braćmi Duffer po finale Stranger Things?

Te doniesienia pojawiają się w momencie, gdy Stranger Things wreszcie — po dziewięciu latach! — zmierza ku końcowi. 5. sezon ma być ostatnim, a bracia Duffer pierwszy raz po niemal dekadzie nie będą mieli do dyspozycji znanego IP. Wiele osób zastanawia się więc, czy rozwiną teraz skrzydła, czy może Stranger Things okaże się ich pierwszym i zarazem ostatnim hitem. Niektórzy nawet porównują ich z braćmi Russo, którzy po ogromnym sukcesie Avengers: Koniec gry zostali zasypani propozycjami współpracy tylko po to, by każdy ich kolejny (i absurdalnie kosztowny) projekt okazywał się porażką.

Czas pokaże, jak potoczy się kariera braci Duffer po zakończeniu Stranger Things. Finał zadebiutuje pod koniec listopada 2025 roku w Netflixie. 5. sezon będzie składał się z ośmiu odcinków, z czego ostatni ukaże się w Sylwestra.