Bracia Russo zostaną na dłużej przy MCU? Mają dołączyć do "Parlamentu Marvela"
Nowa plotka sugeruje, że popularni bracia Russo będą pracować dalej przy MCU, nawet po premierze Avengers: Secret Wars w 2027 roku. Co to dokładnie oznacza i czym jest "Parlament Marvela"?
Bracia Russo dołączyli do Marvela za sprawą filmu Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. To jedna z najlepiej ocenianych i wspominanych przez fanów produkcji. Potem świetnie sobie poradzili ze znacznie ambitniejszą Wojną bohaterów, a ich największymi hitami były obie części o Avengers - Wojna bez granic i Koniec gry. To jedne z największych filmowych hitów w historii kina. Później zrobili sobie przerwę od Kinowego Uniwersum Marvela i tu już nie poszło im najlepiej. Ich produkcje akcji nie były hitami - były za to drogie, ale zostały przyjęte fatalnie i przez krytyków i przez publiczność.
Star Wars: Starfighter ma dać świeżość Gwiezdnym Wojnom. Shawn Levy tłumaczy decyzję
Bracia Russo ostatecznie powrócą do reżyserii w ramach MCU przy okazji Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Na tym jednak ich przygoda z Marvelem się nie zakończy jeśli wierzyć nowym plotkom.
Zdaniem The Cosmic Circus, bracia Russo mieliby zostać w MCU i dołączyć do tzw. "Parlamentu Marvela". Byliby zatem osobami decyzyjnymi, które pomagałyby Kevinowi Feige i pozostałym w opracowaniu scenariusza kolejnej fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Studio nie chce powtórzyć ostatnich błędów, które wytykają fani - braku połączeń między produkcjami, nadmiernego wiązania kinowych filmów z serialami. Mówi się też o tym, że Marvel skupił się na ilości, a nie jakości. Bracia Russo mają duże doświadczenie w żonglowaniu wieloma postaciami naraz, które dobrze znają i rozumieją. Mieliby być zatem wartościowym dodatkiem dla całego zespołu i dbać o to, żeby kolejna faza po Sadze Multiwersum była bardziej udana.
Co sądzicie o tym pomyśle?
Ranking filmów i seriali Marvela wg prestiżowego Variety
Źródło: comicbookmovie.com
