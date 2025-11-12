Bracia Russo zostaną na dłużej przy MCU? Mają dołączyć do "Parlamentu Marvela"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Bracia Russo dołączyli do Marvela za sprawą filmu Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. To jedna z najlepiej ocenianych i wspominanych przez fanów produkcji. Potem świetnie sobie poradzili ze znacznie ambitniejszą Wojną bohaterów, a ich największymi hitami były obie części o Avengers - Wojna bez granic i Koniec gry. To jedne z największych filmowych hitów w historii kina. Później zrobili sobie przerwę od Kinowego Uniwersum Marvela i tu już nie poszło im najlepiej. Ich produkcje akcji nie były hitami - były za to drogie, ale zostały przyjęte fatalnie i przez krytyków i przez publiczność.

Bracia Russo ostatecznie powrócą do reżyserii w ramach MCU przy okazji Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Na tym jednak ich przygoda z Marvelem się nie zakończy jeśli wierzyć nowym plotkom.

Zdaniem The Cosmic Circus, bracia Russo mieliby zostać w MCU i dołączyć do tzw. "Parlamentu Marvela". Byliby zatem osobami decyzyjnymi, które pomagałyby Kevinowi Feige i pozostałym w opracowaniu scenariusza kolejnej fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Studio nie chce powtórzyć ostatnich błędów, które wytykają fani - braku połączeń między produkcjami, nadmiernego wiązania kinowych filmów z serialami. Mówi się też o tym, że Marvel skupił się na ilości, a nie jakości. Bracia Russo mają duże doświadczenie w żonglowaniu wieloma postaciami naraz, które dobrze znają i rozumieją. Mieliby być zatem wartościowym dodatkiem dla całego zespołu i dbać o to, żeby kolejna faza po Sadze Multiwersum była bardziej udana.

