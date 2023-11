Będzie Kac Vegas 4? Bradley Cooper jest zdecydowanie na tak

fot. HBO

Aktualnie Bradley Cooper zajmuje się promocją swojego nadchodzącego filmu, Maestro. Goszcząc w podcaście The New Yorker Radio Hour, przyznał, że chętnie wróciłby do serii komediowej Todda Philipsa - Kac Vegas. Aktor chciałby ponownie wcielić się w Phila i nakręcić czwartą część.

Kac Vegas - Bradley Cooper chce wrócić do franczyzy

Cooper stwierdził, że nie zastanawiałby się nad powrotem.

Todda Phillipsa - Prawdopodobnie natychmiast zgodziłbym się na Kac Vegas 4. Dlatego, bo kocham, kocham Zacha Galifianakisa, kocham tak bardzo Eda Helmsa, pewnie bym to zrobił.

Jednocześnie aktor zaznaczył, że szanse na kolejną część są niewielkie. Według niego, Phillips nie chciałby tworzyć czwartego filmu.

Kac Vegas - fabuła, gdzie oglądać?

Czterech najlepszych przyjaciół wyrusza do Las Vegas, by świętować wieczór kawalerski jednego z nich. Rano budzą się w hotelu z ogromnym kacem i uświadamiają sobie, że... nic nie pamiętają. Najgorsze jednak jest to, że pan młody zniknął, w pokoju słychać płacz dziecka, a w łazience panoszy się tygrys. Koledzy rozpoczynają wyścig z czasem i podejmują rozpaczliwe próby przypomnienia sobie, co tak naprawdę wydarzyło się tej szalonej nocy.

Film dostępny do wypożyczenia na Playerze, Prime Video oraz Canal+.