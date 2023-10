Maestro - ile trwała charakteryzacja Bradleya Coopera? Niejeden by nie usiedział...

Fot. Netflix

To właśnie Kazu Hiro odpowiada za nagrodzoną Oscarem transformację Gary'ego Oldmana w Winstona Churchilla w Czasie Mroku. Teraz utalentowany artysta wraz ze swoim zespołem charakteryzatorów znalazł się na planie Maestro, by za pomocą makijażu protetycznego upodobnić Bradleya Coopera do Leonarda Bernsteina. Choć nikt nie wątpi, że to dość skomplikowany proces, to na pewno wielu z was i tak zaskoczy, ile trwa nakładanie takiej charakteryzacji. Przekonajcie się sami.

Jak informuje Entertainment Weekly, Kazu Hiro wyjawił na Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku, że gdy miały być kręcone sceny z Bradleyem Cooperem, czasem musieli być na planie już o 1 w nocy, by ukończyć charakteryzację na czas. Proces wydłużał się w zależności od tego, w jakim wieku miał być akurat Leonard Bernstein, ponieważ dodawano coraz więcej elementów, by postarzyć postać. Co więcej, na ostatnim etapie, gdy trzeba było pokryć niemal całe ciało aktora, proces trwał ponad 5 godzin.

Na ostatnim etapie miał zakryte niemal wszystko: ciało, ramiona. To zajmowało ponad 5 godzin. Musieliśmy wtedy wstawać o 1 w nocy, ponieważ chciał, by charakteryzacja była gotowa, zanim pojawiła się reszta ekipy [...].