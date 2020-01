Brandon Routh jako Superman też dostanie własny serial?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W zakończonym w zeszłym tygodniu crossoverze Arrowverse Kryzys na Nieskończonych Ziemiach Brandon Routh pojawił się w roli Supermana - była to ta sama wersja Człowieka ze Stali, którą mogliśmy oglądać w komiksie Przyjdź Królestwo. Tymczasem w sieci głośno spekuluje się teraz na temat tego, że postać ta może otrzymać samodzielny serial.

Jak donosi scooper Ryan Unicomb, sam aktor, producent Greg Berlanti i kilku członków ekipy przygotowującej film Superman: Powrót z 2006 roku (w którym Routh zagrał główną rolę) spotkali się w tej sprawie z przedstawicielami Warner Bros. Według doniesień ewentualna produkcja mogłaby trafić albo do ramówki stacji The CW, albo, co bardziej prawdopodobne, do oferty nowo powstającej platformy HBO Max. Seria byłaby również rozwijana niezależnie od Superman & Lois, projektu, którego producentem także jest Berlanti.

Warto zauważyć, że Routh już w zeszłym roku ogłosił swoje odejście z obsady Legends of Tomorrow. Ewentualny serial o Supermanie miałby z kolei rozpocząć się bezpośrednio po wydarzeniach ukazanych w Kryzysie na Nieskończonych Ziemiach.

Na razie do powyższych rewelacji powinniśmy podchodzić z dystansem - pracownicy Warner Bros. nie zdecydowali się na udzielenie w tej kwestii komentarza.